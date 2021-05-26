台灣本土疫情嚴峻，防疫第3級警戒延長至6月14日，但在台積電(2330)今早續揚帶動，台股早盤一度大漲約110點，達16706點，上攻月線後呈現拉回，震盪達183點。盤中台積電在平盤上下震盪，但貨櫃航運萬海(2615)強勢漲停，也帶動長榮(2603)、陽明(2609)上攻。

整體而言，台灣本土疫情仍嚴峻，延長三級警戒時間，不過市場已逐漸對疫情的利空鈍化，台股回歸基本面，回到短期均線之上，今早上攻至月線後呈現震盪，中場仍在月季線之上；電子與原物料股快速輪動，強弱互相排擠，持續類股輪動。

美股投資人持續觀望通膨情勢，周二美股盤中漲幅回吐，終場以小跌作收。道瓊工業平均指數下跌81.52點或0.24%，為34,312.46點。標普500指數收跌0.21%為4,188.13點。以科技為主的那斯達克綜合指數微跌0.03%，收在13,657.17點。

儘管美股收低、台灣延長第3級疫情警戒時間，不過台股早盤大漲逾百點，最高來到16706.29點，上漲110.62點，收復月線約16561點，站穩季線約16542點和短期均線之上。早盤電子權值股包括台積電、聯電(2303)、聯發科(2454)等走勢堅挺。

不過，隨著台積電、聯電等獲利回吐賣壓出籠，股價衝高後壓回，台股同步翻黑震盪，資金重回航運以及紡織、生技等傳產股。指數則力守16500點以及季線約16,542點大關。

回顧周二，台股25日大漲257點收復季線，收在16595點，單日成交值5273億餘元仍在歷史前10大。周二，外資賣超，投信、自營商買超，三大法人合計買超46.92億元。其中自營商買超44.94億元，投信買超13.82億元，外資賣超11.84億元。

法人表示，短線仍須留意月線下彎短壓，加上當沖比例持續攀升，短期籌碼不穩，波動較大。

台股25日當沖交易買進約2492.83億元，占市場成交金額46.73%。當沖交易賣出約2494.36億元，占市場成交金額46.76%。半導體類股成交金額占大盤28.21%、航運股占28.91%。

(時報資訊)