消息人士透露，作為在全球電氣化競賽中趕超通用、福斯和特斯拉的戰略之一，福特汽車周三將宣布該公司正在開發兩個專用的全電動車平台，其中一個將用於全尺寸卡車和休旅車，另一個則用於轎車和小型休旅車。

美國第二大汽車公司福特將在名為「資本市場日」（Capital Markets Day）的線上活動向投資人概述一個深具雄心、歷時數年且規模達數十億美元的計畫，而在2025年以前推出兩個全電動車平台，是這項大計畫的其中一部分。

該專用平台將為福特提供通用的架構，包括共享的底盤組件、馬達和電池組，作為該公司未來許多電動車的基礎。在福特力拚產品線轉型之際，將簡化並降低從物流到製造等所有成本。福特表示，公司不對未來產品的臆測發表評論。

消息人士並表示，在周三的投資人會議上，福特亦將提供更多其長程電池發展策略的相關細節，包括最近剛宣布的，與韓國SK Innovation共同設立的電池合資企業，以及更廣泛的電動、商用和自動駕駛車輛發展目標。

福特此前宣布，到2025年，公司將支出220億美元進行美洲、歐洲和中國許多車款的電氣化。今年2月，福特宣布到2030年，福特在歐洲提供的產品全都將是電動車。

消息人士透露，福特擬推出至少9款全電動轎車和小型休旅車，以及至少3款電動卡車、貨車和大型休旅車，包括在5年後推出第二代福特F-150 Lighting和 Mustang Mach-E 車款。此外，福特可能採用電動車新創公司Rivian的平台推出一款中型皮卡的新電動車。福特是Rivian的投資者之一。

(時報資訊)