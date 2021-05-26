中央流行疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，台中市政府配合延長各項防疫措施，包括視聽歌唱業、三溫暖業、休閒娛樂場所等及夜市暫停營業，餐飲業禁止提供現場飲食，身心障礙日間照顧服務機構、托嬰中心暫停服務，宗教場所暫停開放民眾進入，多處旅遊場域暫停開放等，均延長至6月14日；活動並改為線上辦理、取消或延期。

市府表示，台中市多項防疫措施配合中央延長至6月14日，包括台中轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業及選物販賣機，與台中轄內夜市等，均暫停營業；餐飲業並禁止提供現場飲食，但可實名實聯外送、外帶。

宗教集會活動暫停辦理，寺廟、教會等宗教場所暫停開放民眾進入，但若能落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、禁止飲食、加強清消及其他各項防疫措施，民眾仍可在不群聚情形下，於宗教建築物外的廣場、廟埕等空曠地點參香、禮拜。

宗教場所周邊兩公里內並進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放，如非屬宗教活動的遊覽車，經主管機關核准者不在此限。

市立殯儀館暫停公祭，禮廳及靈堂進行人流管制；民眾若在家中辦喪事同樣禁止公祭，只能舉行家祭，並請縮小規模、控制人流，保持社交距離。另市立堂塔僅限進塔、遷出案件入塔，祭拜民眾請於塔外祭拜。治喪集會採固定座位且為梅花座、量測體溫、全程佩戴口罩、禁止飲食、加強清消，並落實「實聯制」及人流管控。

身心障礙日間照顧服務機構，含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施及家庭托顧等，暫停服務；托嬰中心及居家托育人員停止收托，但「停托不停班」，如家長自行照顧有困難，托嬰中心和居家托育人員仍應繼續收托，妥善照顧。另原住民族文化健康站停止長者到站服務及取消送餐均延長，持續提供電話問安服務。

市府為有效運用公車資源，市區公車已於5月20日起進行公車班次調整，因應全國三級警戒延長至6月14日，市區公車恢復原服務水準日期也配合順延，交通局並會滾動式檢討公車路線及班次。

台中市立圖書館取消臨時服務台的預約取書窗口，以降低感染風險，但民眾仍可透過各分館還書箱歸還書籍，也提供線上電子書閱讀服務。同時，台中市圖推出台中首座「捷運

自助借還書站」，每日提供最多400本近年出版的新書供民眾自助選取和借閱，所有書籍和借還書機也定期消毒，並備妥酒精讓民眾在操作設備後消毒，疫情期間也能安心閱讀。

(中時 )