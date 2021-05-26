今年6月1日是著名繪畫大師黃公望所作《富春山居圖》在台北合璧展出10周年紀念日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，浙江省有關方面在當天在杭州舉辦《富春山居圖》合璧十周年紀念會及相關配套活動，屆時將有350多名兩岸青年和各界人士出席活動。

朱鳳蓮指出，元代畫家黃公望創作的《富春山居圖》是中國十大傳世名畫之一，明朝末年之後，這幅名畫因故分為兩段，1949年以後分別收藏於浙江省博物館和台北故宮博物院。

朱鳳蓮說，2011年6月1日，在兩岸有識之士的共同推動下，分離數百年的《富春山居圖》《剩山圖》和《無用師卷》在台北實現合璧展出，成為中國藝術史上一段佳話，也是兩岸交流中具有重要意義的文化盛典。

朱鳳蓮稱，今年是《富春山居圖》合璧十周年，浙江省有關方面將於6月1日在杭州舉辦《富春山居圖》合璧十周年紀念會及相關配套活動，屆時將有350多名兩岸青年和各界人士出席活動。

朱鳳蓮強調，中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是維繫兩岸同胞的精神紐帶。希望通過《富春山居圖》合璧十周年紀念活動，兩岸同胞特別是兩岸青年能夠銘記歷史，感悟歷史，共同肩負起傳承、創新和弘揚中華文化的時代使命。也希望更多台灣同胞積極參與到大陸新發展格局中來，攜手共繪新時代民族復興最美畫卷。

(中時 )