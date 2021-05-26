國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，不少被迫停業，或是無法達到防疫標準而停止營業的店家決定實施無薪假至疫情趨緩、可以復業，不少勞工擔心經過這3至4週的停業會沒有收入。對此，勞動部呼籲，只要企業依照規定通報無薪假，就可以協助勞工申請「充電再出發訓練計畫」或「安心就業計畫」，由勞動部來補助度小月。

全國防疫警戒三級延長至6月14日，等於是繼續延長2周，不只全國十大娛樂場所被迫停業，由於超過10個縣市紛紛對餐飲業祭出「內用」禁令，不少沒有辦法外帶的餐飲業只能被迫停業，勞工也只能暫時在家裡乾著急，而且時間一拉長，長達4周的防疫警戒恐讓勞工減損近1個月的薪資。

勞動部官員表示，國內疫情緊張，這大環境不可歸責於勞雇雙方，所以雇主如果有打算暫時停業，建議可以依規定申請減班休息，完備程序後，可申請勞動部提供的「安心就業計畫」，也就是符合條件勞工可領取實施無薪假前1年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼。

依照現行規定，雇主如有必要實施「減班休息」，應參考勞動部訂定之「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書」，在減班休息期間，原約定按月計酬的全時勞工，每月給付的工資仍不得低於基本工資，並確實通報事業單位所在地勞工行政主管機關，以便勞工行政主管機關進一步提供包括「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」在內之各項協助措施，幫助勞雇雙方共渡難關。

「充電再出發訓練計畫」去年擴大實施，提供實施無薪假的事業單位辦訓補助，提供無薪假勞工參訓津貼。無薪假事業單位訓練費用補助最高可達350萬元；勞工參訓則可獲津貼，採基本工資每小時160元發給，每月最多可申請120小時、最高1萬9,200元。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，「充電再出發訓練計畫」可採取線上課程的方式，讓勞工可以在家用線上學習，若勞工沒有電腦或相關設備，也可以遵守相關防疫規定，至就近的就業中心申請使用電腦。

(工商 )