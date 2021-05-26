台灣本土疫情持續發燒，疫苗、檢測等相關概念股成為當紅炸子雞，配合生技設備展及亞洲生技大展將從6月下旬揭開序幕，生技股今（26）日持續彈升，上櫃重要主流部隊生技股表現亮眼，盤中一度大漲逾3.16％，囊括上市櫃生技股的台灣生技指數也勁揚逾3％。

本土疫情大爆炸，連續第二周來，每天確診人數都在三、四百人，疫情爆發受惠股的疫苗、檢測試劑等生技股，近日股價表現亮眼，今日上市生技股有雃博、台耀等股漲停，龍燈-KY、晶碩、國光生等盤中都大漲3％以上。

上櫃市場也有長聖及微體股價漲停，藥華藥、逸達、基亞、高端疫苗、浩鼎、天良、生華科、東洋、中裕、東生華等10多檔個股都大漲3～7％以上。

至約11點過後，上市生技指數維持71點以上=力上漲1.5％附近，上櫃生技股來到178.6點之上，漲幅超過2.5％，而囊括上市櫃生技股的台灣生技指數則彈升至4,747點之上，漲幅超過2.4％。

(工商 )