本土疫情持續升溫，台灣急需疫苗，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，美國總統拜登日前宣佈要釋出的疫苗，還在擬定分配標準，不過台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象。

酈英傑今天舉辦線上離任記者會，由於台灣疫苗採購不順，指揮中心昨天又宣佈延長三級警戒，媒體詢問台灣是否有機會獲得美國疫苗？酈英傑說，台灣在防疫出色的表現讓全世界印象深刻，尤其運用「台灣模式」有效控制疫情，「我有信心台灣這次能再次控制疫情。」

酈英傑指出，台美在疫情爆發以來一直有密切合作，包含檢測，研發疫苗，藥品研發等，我們都努力要克制疫情爆發，台灣也協助全世界，提供了醫療物資與設備。

酈英傑進一步指出，台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象。至於拜登總統宣佈要釋出的疫苗，還在擬定分配標準，會考量了接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能。「我也知道台灣正在研發疫苗，說不定在幾個月之後會出廠，美國會持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。」

(中時 )