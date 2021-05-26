台灣近期新冠疫情不斷蔓延，疫苗數量卻不足，同時頻繁出現大停電、停水的情況。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，再次重申，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，讓台灣同胞盡快用上大陸疫苗，並稱，民進黨當局要真正以台灣老百姓的生命健康為重，不要再玩弄政治把戲。

朱鳳蓮表示，近期廣大台灣同胞既面臨缺水、缺電的困難，又飽受疫情肆虐之苦，正常的生產、生活，甚至生命健康安全受到影響和損害，陸方深感憂慮。面對島內輿論批評和民眾呼籲，民進黨當局沒有、也拿不出切實可行的解決問題的具體有效辦法，反而不斷製造兩岸隔閡與對立，進行政治操弄，推卸責任、甩鍋大陸是他們慣用的套路。可以預見，民進黨當局今後還會拿大陸說事，繼續編織新的謊言，轉移視線，到頭來只會更加坑害台灣老百姓。

朱鳳蓮說，台灣疫情日趨嚴峻的當下，再次重申，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，讓台灣同胞盡快用上大陸疫苗，大陸的疫情防控專家也可以分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

(中時 )