疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全台三級警戒延長至6月14日，台南市議會長郭信良26日指出，定期會也將順延至警戒等級調降後再接續召開，同時還將停止議長盃比賽的申請及舉辦至6月14日，待中央後續指示後，再另行公布是否復辦。

南市議會5月17日原訂進行市政總質詢，當天郭信良卻宣布，由於疫情升溫，市府要做的防疫工作很多，官員每天到議會備詢恐怕忙不過來，經過政黨協商後，決定延到5月28日再開議。

郭信良指出，現今全國每天的確診人數都超過百例，不得不延長全國三級警戒，為避免集會造成傳播，市議會依內政部函釋，原應進行的市政總質詢議程，將順延到警戒等級調降後再辦理。這段期間內如果有重大急迫議案，確有召開會議的必要時，也將確實依指揮中心公布的各項防護措施進行。

至於先前公布停止至6月8日的台南市議會議長盃各項比賽，郭信良也宣布將延長至6月14日，這段期間停止所有議長盃比賽，也不接受比賽申請。為減少社區傳播的風險，郭信良更再度呼籲議員及助理們，內政部已延長全國各縣市暫停公祭至6月14日，請大家依內政部規定，避免參加各項跑攤集會活動，共同維護彼此的健康與安全。

(中時 )