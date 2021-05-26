疫情嚴峻，第一線警消暴露在染疫風險中，外界呼籲41萬劑AZ疫苗應先供警消施打。指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，全台有5萬名警消列在前3優先施打順位，籲儘速接種。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，警政除要協助疫調、失聯者協尋，還得取締外出不戴口罩與違規營業的八大行業，暴露染疫風險中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在疫情記者會提到有警察同仁染疫，一度哽咽、眼眶泛紅，表示沒好好做事情的才應該要檢討，也讓外界看見警消人員在疫情下的工作困境，呼籲將警消疫苗接種順位提前。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午在全國防疫會議會後記者會回應此事，他表示，全國員警共有7萬8000多人，由於員警執行勤務內容各有不同，因此今年初討論施打對象時，員警共分屬第1、2、5順位。

陳宗彥解釋，列為第1、2順位的員警主要是執行集中檢疫所工作或在地方第一線擔任防疫人員，據統計，列為第1到第3順位的員警共有3萬9000多人；另有3萬7000多人列為第5接種順位。

陳宗彥說，列為第1、2順位的員警早在4月12日前就陸續開放接種，4月底也開放第5順位員警接種，但在此次疫情發生前，整體警政人員接種率僅不到2%，目前已逐步提升至5.6%，因應疫情升溫，將請警政署就實際從事防疫工作的狀況再做調整。

在消防人員方面，陳宗彥指出，全國消防人員共有1萬6000多人，其中有1萬3000多人為外勤人員，列為第2順位、從事第一線防疫人員者共有約1萬1000多人，由此可見絕大多數第一線防疫工作人員都在優先接種前2順位裡，目前已有約32%人員接種疫苗。（編輯：張芷瑄）1100526

(中央社)