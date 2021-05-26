國內疫情升溫，前衛生署長楊志良因過去精準預測疫情走向，被稱為「先知」，他日前預估，20、21日會打疫情高峰，不料指揮中心卻喊出「校正回歸」新詞，讓他相當驚訝，而他也指出，台灣疫情會失控政府應該負責。

王淺秋昨（25）日在臉書表示，從上到下，校正回歸黑數不盡，所以連「先知良哥」都被數字唬了，第一時間的預估疫情爆炸短時間難以回穩，因為數字太美好，改修正樂觀，校正回歸後，楊志良說：「一點都不樂觀，恐怕沒完沒沒了。」

楊志良在昨日的廣播節目《千秋萬事》中直言，不知道有「校正回歸」，簡單來說就是「補正」，因採檢到確診中間有時間差，指揮中心以採檢當天作為基礎，其實嚴格說起來應該要以感染那天來算，但有些人根本不清楚是何時感染，不過起碼要從自覺有症狀那天開始。他也說，第一次聽到「校正回歸」時，想說「天啊！亂用名詞」。

楊志良表示，第一次聽到「校正回歸」時，想說「天啊！亂用名詞」。（圖／摘自千秋萬事YouTube）

針對目前疫情狀況，楊志良坦言「非常麻煩」，因學校停課，很多中南部家長覺得雙北很危險，就要孩子回家，但回家就把病毒又帶到中南部去，像台北市的阿公店關了之後，這些人還是要過日子，就到南投草屯、霧峰；而現在疫情已經擴散到全台灣了。

楊志良說，疫苗在哪裡還不知道，現在國外媒體都在取笑台灣，我們政府上半場打了好球，就在慶功、慶祝，我們花了多少美金請Discovery拍了紀錄片，說台灣防疫好棒棒。他認為，那個片子現在應該再拿出來放，看看台灣多會吹牛。

假如今天疫苗進來了，楊志良指出，分批施打後，兩個月後再打第二季，要多少時間才能讓全台人民都接種完畢，想想看，今天防疫失敗，都是在野黨的問題還是執政黨的問題？有這麼多位確診者都無法住進隔離病房，只能回家，且應該每個人都發血氧機隨時監測，那個很便宜，雖然血氧一低下來沒有呼吸困難，但很快就容易猝死。他批說，這當然是政府的責任，是在野黨擋的疫苗嗎？誰在分裂台灣？就是民進黨自己在分裂台灣，包括蔡英文在內，號稱最會溝通的政府，謙卑謙卑再謙卑，還說民主就是要有不同聲音，但所有都是反話，從來也沒請過在野黨的主席或立委去喝一杯咖啡，立委要去見蔡英文還被擋住，這叫民主國家嗎？

指揮中心今宣布，全國三級警戒延長至6月14日，端午節連假後。楊志良也說，28日要解封「不可能」，他提醒，如果已經確診了沒有關係，不管是去防疫旅館、住院或使用呼吸器，現在問題是已經無法作疫調追蹤，所以大家要小心，等疫苗來，大家可以打就趕快去打，政府無能，老百姓一定要自我保護，並增加自我免疫力。

(中時新聞網)