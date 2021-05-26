南投縣長林明溱昨表示，如果中央授權開放地方政府採購疫苗，南投縣政府將動用第二預備金2500萬元，向上海復星醫藥代理，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑。對此，民進黨立委羅致政今在臉書表示，林縣長把買疫苗當成買菜買蔥，只要買賣雙方合意就成交。這不是救縣民，這是蔑視縣民的生命健康安全，若沒有中央政府保證，南投縣民敢打這種疫苗嗎？

羅致政指出，南投不是最嚴重的疫區，目前疫情最嚴重的是雙北市，亦沒有聽過雙北市長逕自對外洽購疫苗，威逼指揮中心同意地方政府採購疫苗。南投縣長林明溱口口聲聲「被罵也無所謂，救縣民最重要」，難道雙北市長不急不想救市民，也沒看見雙北市長主動對外洽購疫苗。

羅致政說，疫苗是科學問題，攸關人命，需經過嚴格的專業審查流程，由國家專責單位把關，保證每一支疫苗打下去不會出問題，才能正式進入國門。由國家藥物專責單位背書保證，人民才能安放心施打。即使是國際認證的疫苗，也需要經過這些嚴謹關卡。

羅致政說，誰能保證德國製造出來的疫苗，已送往大陸，從大陸再運送出來，運送儲存過程中沒出問題？林縣長把買疫苗當成買菜買蔥，只要買賣雙方合意就成交。這不是救縣民，這是蔑視縣民的生命健康安全。

羅致政強調，如果此例一開，全國22縣市，將有22個疫苗採購中心，台灣變成跟美國一樣的聯邦制，各縣市為政，這個玩笑也開太大了，試問，沒有中央政府保證，南投縣民敢打這種疫苗嗎？

(中時 )