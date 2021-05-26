3、4月統一發票中獎號碼出爐，不少民眾都紛紛拿出發票和手機，確認自己是否有中獎。一名網友收到載具發出的通知，說他中了1萬元的獎項，讓他相當興奮，豈料一開啟載具查看明細，心情竟瞬間從天堂掉到地獄，讓他感到相當崩潰。

這名網友在《Dcard》上發文，指出昨天統一發票中獎號碼出爐後，就收到了中獎訊息，通知他中了三獎1萬元的獎金，PO主興奮地打開載具，沒想到仔細一看訂單明細，卻發現這是今年3月在蝦皮購買肯德基蛋塔的發票，最下面還被寫上了「作廢」二字，讓他的心情瞬間跌落谷底，直言：「蛋塔還你們，我要發票就好了…」。

據了解，這起烏龍事件發生在今年3月，有網友在深夜逛蝦皮購物時，意外發現肯德基蛋塔禮盒（6入）即享券只要35元，消息一傳出後，引發消費者瘋狂搶購，賣出超過8萬盒；但蝦皮購物事後表示標價錯誤，已成立的訂單將會全數取消和退款，並提供「滿180元折180元」的全站折扣券，而PO主的訂單並未成立，發票自然也不作數。

網友們看到文章後，都相當心疼PO主的遭遇，紛紛留言：「有一種悲傷～是我的發票停留在你的過往～」、「好痛啊…」、「這個不如不要通知」、「當你想說賺到後發現損失更多」、「沒有那個命啦」、「我們替國家感謝你的付出」。

(中時新聞網)