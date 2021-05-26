全國延長停課時間至6月14日，高巿府教育局除了整合各項學習資源，另也建議教師與學生透過Google Meet、Miscrosoft Teams、Line、Facebook等線上工具，建立雙向溝通管道，讓老師掌握教學狀況，家長也能即時反映問題。
教育局主祕吳文靜說，藉由這些線上工具，老師在課程安排、作業指派時，比起只是單向的下達「文字」指示，親師生間能有更好的互動與溝通，家長也能反映小孩的學習狀況，讓老師能夠掌握教學，隨時提出修正與調整。
小港區桂林國小校長杜昌霖說，經過一星期停課的磨合，雖然都是線上授課，但考慮各年級學生資訊能力的不同，各科的教學也存在差異，有的科目可以直播，有的較適合提供線上資源，每位老師也在調整最好的上課方式。
杜昌霖認為，由於每個家庭存在資訊使用的落差，雖然Google Meet、Miscrosoft Teams、Line、Facebook等工具多，乍看好像讓人無所適從，但其實是讓不同家庭有不同選擇，畢竟防疫期間居家上課，不可能跟平時上學一樣。
(中時 )
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