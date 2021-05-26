基隆市小姑娘小吃店女員工（案3835）5月23日確診，至今感染源不明，市長林右昌今天再公布足跡，個案曾至金水灣小吃店服務，目前追蹤41人、採檢4人，而昨天又有2名小吃店員工中鏢，分別為小吃店負責人（案5772）及其同事（案3910）。

林右昌表示，小姑娘小吃店專案迄今已有9人確診，昨天新增5人，包括小吃店負責人（案5772）、負責人的2名家屬（案5206）（案5572）、小吃店員工（案3910）、小吃店消費者（案5573）；其中消費者自述他於5月11日至14日期間曾到小姑娘消費，但沒有固定的工作人員陪坐，衛生局持續疫調中。

林右昌說，小吃店這一案令人相當擔憂，由於女員工不願確實交待足跡，讓衛生單位疫調時相當頭痛，目前已由市府跨局處合作，初步掌握小吃店名單總計16人，其中3人失聯、2人確診，其餘採檢中。

此外，衛生局持續疫調發現，女員工在發病前，曾到金水灣小吃店服務，目前追蹤41人，已安排4人採檢，其餘則持續安排篩檢，林右昌坦言， 目前還有一些人無法聯繫，包括員工、消費者等，他再次呼籲，若這段時間曾經有到小姑娘或金水灣小吃店消費的民眾，務必要和衛生單位聯繫，進行篩檢，不僅保護自己也保護家人。

林右昌強調，有關個資部分，衛生單位一定會為大家保密，請大家主動聯繫，避免病毒在社區擴散，此外，如果市民有相關訊息，也非常歡迎提供給衛生局進行追蹤。

(中時 )