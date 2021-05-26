民眾投訴表示，銘傳大學指示住宿生6／21-6／30辦理離宿，屆時學生要到新北市疫情熱區「三重集賢宿舍」搬宿舍，擔憂恐成防疫破口；銘傳大學主秘樊中原回應，台電5／17通知7月要停電，擔憂學生在宿舍大熱天受不了，才會開會研擬該方案，學校如今收到媒體告知會做滾動式調整。

有民眾在Dcard上投訴，銘傳大學校方宣布，要住宿生必須在6／21~6／30將宿舍清空，到時各縣市住宿生會到三重疫情重災區搬宿舍，屆時家長也會一同過去搬宿舍，另外還傳出「暑期住宿生」要全數搬到三重集賢宿舍，質疑學校「真的有滾動式調整嗎？」。

記者致電銘傳大學主秘樊中原，樊中原回應，學校於5／17收到台電通知表示，學校將於7月初停電，校方未雨綢繆擔憂700多位學生在宿舍太熱受不了，因此才會開會研擬出搬宿舍的方案，這消息應該是校內教職員、學生流出，感謝媒體告知，未來校方會作妥善調整。

(中時 )