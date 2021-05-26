41歲香港女星張柏芝與前夫謝霆鋒育有兒子Lucas、Quintus，前年秘密產子Marcus，生父身分目前未知，不過前公公謝賢竟表態與Marcus是「爺孫」關係，謝霆鋒也做出回應。而張柏芝近日在節目上被問到結婚生子的話題，坦言想再繼續生。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，2018年宣布產下第三子Marcus，儘管外界不斷瘋猜精主身分，人選從65歲的新加坡富商、50歲大陸富豪、謝霆鋒和周星馳都猜過一輪，張柏芝都沒有對外回應，後來媒體挖出Marcus的出生登記證明，本名張禮承，父親欄位空白。雖然已經不再是謝家媳婦，但前公公謝賢十分喜歡張柏芝，只認她當唯一兒媳，還語出驚人說「要把所有財產都留給張柏芝」。

謝賢當時聽聞張柏芝生下Marcus的時候，起初表情很難看，過幾天後轉變為眉飛色舞，開心的說要去看「第三個孫子」，被香港資深記者「朱叔」咬定張柏芝的小兒子生父就是謝霆鋒，指男方探望兩個兒子時在張柏芝家過夜，因此連結出這個小孩，不過此說法遭到謝霆鋒打臉，「我亦只是Lucas及Quintus的爸爸」否認跟Marcus有血緣關係。

張柏芝最近上大陸真人秀節目《讓生活好看》，女星張馨予好奇問她有沒有想過再婚？張柏芝則回應：「如果那個男人，真的愛我到很想跟我結婚，他很需要我的話，我願意。」還說如果再婚會想再生小孩，「我覺得三個太少了！」

張柏芝覺得三個孩子太少了，願意再生第四胎。（圖／節目《讓生活好看》截圖）

事實上，張柏芝過去在節目中就被問過「小孩長大離開你怎麼辦？」當時她就笑說會繼續生下去，「等他們大了又生一個，再大了又生，這樣大的長大了，還有一個小的，那我就起碼，一直有那個感覺。」

(中時新聞網)