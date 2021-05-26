明泰(3380)在「天下雜誌」針對「兩千大調查」中，於台灣製造業總成績單排名第112名，面對自去年爆發的疫情，明泰除積極掌握疫情帶來的急單商機，也持續深耕有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，在台灣本波疫情升溫下，明泰也啟動彈性分流，從困難中快速恢復及保持組織的運作能力，期許在逆境中成長。

根據「天下雜誌」針對「兩千大調查」，2020年明泰在台灣製造業總成績單排名第112名，全年營業收入為321.71億元，年成長率103.28%，名列成長最快製造業第25名，另外，依上市、櫃、興櫃及公開發行企業於公開資訊觀測站公布之2020年財務資料為比較基準，就製造業營收50億以上、服務業40億以上、金融業30億以上之企業進行營收成長率計算之「韌性企業200強」調查報告，明泰在全年成長100強排名第8。

明泰表示，回顧2020年，新冠肺炎衝擊全球經濟與產業活動，改變了消費者的生活型態與行為模式，明泰做為網通產業的一員，一方面積極掌握疫情帶來的急單商機，另外一方面持續深耕有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，運用在智慧展演、智慧製造、智慧醫療與智慧農業等領域，透過IT、CT、OT架構的配套協作，提供具高性價比的5G專頻專網(n79)端到端(End-to-End)完整解決方案，以掌握市場新機遇。

明泰因應去年大陸的嚴峻疫情，公司管理部門已經規畫好完整的A、B組分流上班及在家工作的配套計畫，在這波本土疫情爆發下，明泰立即啟動彈性分流及配合部分在家工作，持續利用各種會議系統保持與客戶及同事間的溝通，並因應研發同仁的工作特性，啟用VPN(Virtual Private Network虛擬專用網路)做遠端連線，保持工作不中斷。從困難中快速恢復及保持組織的運作能力，並且超前部署及時應對，更期許在逆境中成長。

另外，明泰6月18日舉行股東常會，因疫情發展影響，依金管會指示停止召開，另擇期再行通知。

(時報資訊)