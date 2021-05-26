美國總統拜登3月31日在匹茲堡發表2兆多美元基礎建設方案，其中將有1000億美元發展5G建設。5G將廣泛運用在AR、VR、物聯網、廣播類服務、AI、無人駕駛等。目前5G頻段可分為6GHz以下的Sub-6，以及24GHz以上的毫米波（mmWave）兩種類型。富邦證點名高通最新的毫米波技術，實現真正的5G傳輸。

富邦金(2881)旗下富邦證券表示，毫米波技術受到傳送距離過短，必須建置許多基地台來傳送訊號，將會使5G建置費用大幅增加。目前主要提供5G商轉的電信商，多數仍是以Sub-6技術為主。Sub-6主要是依附在4G之上增加頻寬，因此可以快速布建。Sub-6的頻段與現有的4G LTE相近，主要差別就是將頻寬增加以提升速度，因此又被稱為初階的5G。

中國5G發展以Sub-6技術為主，但Sub-6在傳輸速率、低延遲及頻寬上都不及毫米波。富邦證券表示，但毫米波有個致命的缺點就是訊號覆蓋範圍太小，因為繞射能力低、傳不遠，因此必須蓋更多的小型基地台（Small Cell）來增加整體訊號的覆蓋面積，也會使5G佈建成本大幅增加。美國同時發展毫米波與Sub-6並行。毫米波的頻段則是大幅提升至24 GHz以上，其傳送速度、穿透力都很強，又被稱為進階5G。

富邦證指出，高通最新的毫米波技術，克服了毫米波的缺陷，真正實現了全球首次增程毫米波5G NR數據傳送，將覆蓋距離增加至3.8公里，比現有的Sub-6的傳輸距離更遠，完全解決了毫米波無法長距離傳輸的問題。因此當高通毫米波技術大幅應用之下，將可降低毫米波建置成本，實現真正的5G傳輸。

使用者無論是在家使用5G固定無線接取，在火車站邊走邊串流電視節目，在辦公場所或學校使用企業級連網，還是身處人潮密集場所等類似的公共場合，5G毫米波這項先進技術都能提供超大頻寬支援。富邦證券表示，5G毫米波在2021年後將進入快速發展期，因此除了晶片、第三代半導體材料等產業外，小型基地台、IoT及射頻元件產業鏈，也都值得投資人持續關注。

法人認為，台灣的5G毫米波概念股包括聯發科(2454)、昇達(3491)、明泰 (3380)、啟碁(6285)、同致(3552)及環隆科等。

(時報資訊)