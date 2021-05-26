鄰近雙北地區的桃竹縣市，因交通建設帶旺房市，吸引上市櫃建商轉進。台灣房屋集團趨勢中心統計，2021年1~5月至今，已有四大上市櫃建商共砸57.6億元，總價最高是興富發豪擲39.69億元，購入A7重劃區善捷段47地號的帶建照土地，土地坪數2580.8坪，換算單價達153.8萬元，創下實價登錄以來的區域新高價。

台灣房屋集團趨勢中心統計公開資訊觀測站資料，2021年前五個月，在桃竹地區購入土地的有四大上市櫃建商，包括：興富發建設、大華建設、櫻花建設以及富宇建設，分別以39.69億、11.48億、6.16億以及0.27億元購得桃竹土地，插旗購入青埔、楊梅、龜山以及竹東的土地。

台灣房屋長庚直營店店長林士涵指出，2021年A7重劃區內，商業區土地交易價格每坪約在100~110萬元，善捷段47地號不但是商業區土地，還帶有建照，能快速開工，且有可能附帶較豐富的容積獎勵，因此奇貨可居，讓該地每坪以高出行情近4成，創下該區段史上新高單價。

林士涵進一步分析，該地本身的立地條件也很不錯，基地三面臨路，位文化一路、文桃路以及樂善一路口，且為大面積土地，無論地點或是稀有性，都算獨一無二！加上A7重劃區有穩定的就業機會以及軌道交通建設，且人口持續成長，種種優勢讓建商積極在A7卡位！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，雙北素地難求，成本也高，因此上市櫃建商的購地範圍，轉向桃竹，但不僅限於桃園高鐵特區、A7重劃區等一級核心戰區，其他價格親民且生活機能佳的區段，如楊梅麥當勞商圈，以及竹東火車站、竹東榮總醫院周邊商圈，也都是獵地目標，櫻花建設在楊梅頭重溪段買下的土地，就是很典型的代表，該地距麥當勞商圈僅約一公里，生活機能完善，區內就業機會也多，並有五楊高架延伸案等交通利多，房市發展在產業帶動、就業無虞、人口成長及交通建加持下，有良好的體質與潛力，所以只要是議題展望佳的區段，即使不是一級熱區，也能吸引建商進場購地！

(時報資訊)