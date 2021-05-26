聯德控股-KY(4912)今年4月營收延續第1季淡季不淡走勢，年增6成，法人估計第2季單季營收可望優於第1季表現，主要依舊來自於健身器材、汽車、散熱的需求。今年健身器材依舊是成長主軸，已經取得全球主要大品牌客戶長期訂單，今年預估健身器材貢獻25億元，2022年健身器材貢獻翻倍，上看50億元。

聯德控股-KY今年第1季營收接近17億元，創歷年同期新高，每股盈餘更達3元表現，前4月營收24億元，年增85.1％。

2020年運動器材占營收15％，貢獻營收8億元，但公司不斷接洽國際級大客戶，也陸續獲得成果，目前手上已經有四家品牌廠客戶，新客戶預計第3季開始小量出貨。公司也跨入健身器材整機組裝，主要整機ASP高於出貨機構件，帶動營收及毛利率成長，預計新客戶真正的放量要到2022年，公司也為此積極做擴產準備。今年運動器材營收占比約1/3甚至4成，明年將持續增加。

汽車零件由於車市回溫，今年上半年銷售優於預期，全年可望呈現成長態勢。電動車散熱還在打樣送認證的階段，營收貢獻還需要一段時間。

手機營收占比2020年約15％，今年出貨金額增加，但其他產品比重提升，手機的占比遭到壓縮。新客戶給予較多價格壓力，不過，滲透率跟去年相較上升，預期手機業務仍然在交貨機種增加至3款下仍然有所挹注。

聯德控股-KY近兩年資本支出初估總計約20億元，今年下半年預計募資10～20億元，在台灣購地建廠，將與台灣其他三廠的產能整併。海外投資包括建廠跟垂直整合，陸續在規劃中。

(時報資訊)