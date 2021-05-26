據中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長王毅25日應邀在北京以視頻方式出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講，重點就中國發展、中國與世界關係以及中歐合作等闡釋了中方立場。

王毅表示，今年恰逢中國共產黨成立100週年。作為一個有五千年文明的古老民族，中國有過輝煌，也經歷過苦難。近代以來，為了救亡圖存，中國人民嘗試了幾乎所有的政治模式，但均沒有成功。最後是中國共產黨把馬克思主義同中國實際結合起來，團結帶領全體中國人民，實現了民族獨立和解放，並最終找到了一條走向繁榮富強的正確道路，這就是中國特色社會主義。特別是近年來，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，中國的發展又取得一系列歷史性成就，中國特色社會主義進入了新時代。

王毅說，中國特色社會主義道路是一條自強不息的發展之路，14億中國人加快走向現代化，本身就是人類發展史上的里程碑，更是中國為世界進步作出的歷史性貢獻，這是一條堅定不移的和平之路，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，是世界上唯一將和平發展寫進憲法的國家。

王毅表示，中國堅持與各國和平共處，堅持不稱霸、不擴張、不脅迫，無疑是對世界戰略穩定的重大貢獻。這是一條惠及全球的合作之路，中國始終做國際社會可靠的合作夥伴，從不以犧牲他國利益為代價，而是注重合作共贏。作為世界上最大的發展中國家，中國首要的任務仍然是集中力量發展自己。中國必將成為更好的自己，世界也必將因中國而更美好。

王毅指出，中國是世界各國可信賴的夥伴，而不是相互對抗的制度性對手。一個國家實行什麼樣的制度，並不存在放之四海皆准的模板。不同的社會制度並不必然成為競爭對手，不同的發展道路也不必然妨礙互利合作。只要做到相互尊重，謀求互利合作，完全可以超越國家間的制度差異。

王毅表示，中國既有制度上的自信，也有文明上的包容。中國將堅持自己選擇的制度和發展道路，同時也充分尊重其他國家的自主選擇，不會搞什麼制度輸出和制度競爭。用價值觀畫線的做法不客觀、不理性、不民主。和平、發展、公平、正義、民主、自由，是全人類的共同價值，民主、人權的衡量標準是要看本國人民是否滿意、是否高興。

王毅表示，中國願同歐洲和世界各國踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。面對百年變局和世紀疫情，聯合國193個成員國不是193條船，而是同一條船上的193個水手，必須同舟共濟，齊心協力，團結在多邊主義旗幟下，增強命運共同體意識，才能衝過急流和險灘。

王毅指出，真正的多邊主義要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，大國必須帶頭主持公道、厲行法治、承擔責任、聚焦行動，要警惕打著多邊主義旗號，實質上搞「小圈子」和集團政治，甚至以意識形態站隊、陣營之間選邊來割裂世界。

王毅表示，中國願本著相互尊重、互利共贏原則，同歐洲繼續保持和拓展全方位合作。中方始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，將歐方視為夥伴而非對手。中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。

王毅表示，中方願同歐方加強抗疫合作，攜手戰勝世紀疫情；加強宏觀政策協調，助力全球經濟復蘇；加強綠色數字合作，引領全球創新發展；加強全球治理，共同應對全球挑戰；加強人文交流，促進東西方文明交融。雙方要避免虛假信息遮蔽真相，不讓政治病毒破壞團結，為中歐關係行穩致遠奠定堅實的民意和社會基礎。

(中時 )