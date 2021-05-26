有縣市首長呼籲開放自購疫苗 張麗善：雲林還在研議中 11:452021/05/26 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善受訪表示，堵住疫情的唯一辦法是全民施打疫苗，疫苗是新冠肺炎疫情的終結者，希望國家站在全民健康的立場思考最有效、最能夠馬上拿到的疫苗，讓全民一起施打，這才是良方。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有縣市首長呼籲中央開放縣市政府自購疫苗，雲林縣長張麗善表示，縣府還在研議中，一是經費問題，二是考慮哪一種疫苗最有效、副作用最小。 張麗善受訪表示，堵住疫情的唯一辦法是全民施打疫苗，疫苗是新冠肺炎疫情的終結者，希望國家站在全民健康的立場思考最有效、最能夠馬上拿到的疫苗，讓全民一起施打，這才是良方。 她表示，雲林縣目前還在研議中，第一是經費問題，可能需要5000萬元；第二是選哪個疫苗對人體是最有效、副作用最小的。 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 (中時 ) #疫苗 #還在 #研議中 #最有效 #雲林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 石門水庫水位僅剩12.2％ 鄭文燦曝：可能進入紅燈 12:362021/05/18 生活 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 政治熱門新聞 美國疫苗何時援台？酈英傑：台灣確診數仍低 - 政治 蔡政府不普篩 施正鋒爆：有不可告人的理由 - 政治 蔡英文民調為何崩盤？知情人士：因為這5件事 - 政治 避談林瑋豐 王定宇PO新文遭酸怒槓網友 被反嗆3字秒閉嘴不敢回 - 政治 高金素梅：特別預算花掉31億 集中檢疫所還嚴重不足 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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