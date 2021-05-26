有縣市首長呼籲中央開放縣市政府自購疫苗，雲林縣長張麗善表示，縣府還在研議中，一是經費問題，二是考慮哪一種疫苗最有效、副作用最小。

張麗善受訪表示，堵住疫情的唯一辦法是全民施打疫苗，疫苗是新冠肺炎疫情的終結者，希望國家站在全民健康的立場思考最有效、最能夠馬上拿到的疫苗，讓全民一起施打，這才是良方。

她表示，雲林縣目前還在研議中，第一是經費問題，可能需要5000萬元；第二是選哪個疫苗對人體是最有效、副作用最小的。

(中時 )