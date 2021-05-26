大甲李綜合醫院身心科主任劉又銘醫師說，睡不著、睡不好、睡不飽可能是受到疫情所帶來的壓力影響。（大甲李綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

疫情持續延燒，部分民眾宅在家防疫，出現睡不著、睡不好、睡不飽，甚致胸悶、氣喘、頭暈，有時還會疲累、發抖、手麻。大甲李綜合身心科暨美德醫院主任劉又銘表示，防疫期間大家身心壓力緊繃，家人在一起的時間變長，容易出現口角，卻又缺少活動以及情緒出口，建議善用「三多三少」釋放身心壓力。

「多聽內在、少聽外在。」劉又銘說，整天聽著新聞報導確診數字與消息，容易感到心情沈重，甚至手機頻繁收到轉傳訊息，陷入焦慮循環，「其實焦慮的存在是一種生命訊號，目的要提醒自己注意危險，並做好自我保護。」我們都需要傾聽自己內在的聲音，當瞭解自己內在的情緒原因，困擾不安就比較會減輕。

「多心靈連結、少身體接觸。」劉又銘表示，我們宅在家滑手機或追劇，時間過得比較快，但不夠營養的內容會使心靈空虛憔悴。不妨讀本好書、聽聽音樂、與家人一同料理等，滋養有意義的人際關係，才能維持心理健康，也能幫助消化疫情帶來的危機感與無力感。

「多健康運動、少垃圾食物。」劉又銘說，不自覺的多吃垃圾食物或暴飲暴食，這問題在焦慮的時候很容易出現。在家裡為自己找出一塊空間，藉由線上課程，學習伸展操、柔軟體操、瑜珈式活動，或是熱歌勁舞，乃至有氧運動，都是能有效改善心情、舒緩壓力的方式。

如何預防病毒？大甲李綜合醫院感染科醫師劉有增建議多喝溫開水，每15至30分鐘喝1次；多攝取優質蛋白質食物，如水煮蛋、白豆腐、豆漿等；多吃新鮮蔬果，可增強免疫力；充足睡眠、適當運動，打開門窗對流通風，以及保持平穩情緒。

(中時 )