近日新冠肺炎疫情升溫，本土確診案例已破4千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(25日)宣布將三級警戒延長到6月14日，停課日期也同步延到6月14日，可見居家上班上課的現狀還將維持一陣子。近日演藝圈美魔女發文建議大家防疫期間可以做每天生活記錄，若不幸需要做疫調也能很快地提供資料，沒想到無辜遭網友嗆「自以為是」。

況明潔日前發文，開頭問大家是否還記得這兩週去了哪裡？她之所以這樣問是因為以前她的年代習慣土法煉鋼，人手一本小筆記本，有人記帳、有人紀錄工作行程，現在雖然手機科技已進步，但她還是喜歡手寫本本，並建議大家在防疫期間不妨開始記錄每天生活行程，表示：「去過哪兒？幾點叫了外賣，幾點～幾點坐了什麼運輸工具，如果真的不幸被匡列做疫調，我們才能在最短的時間交待清楚，也不會因忘記被認為隱匿足跡而罰錢，方法雖土但很實用」。

況明潔發文。（圖／翻攝自況明潔臉書）

況明潔說，手寫本本對不太會用手機的老人家也比較輕鬆，「防疫是我們的義務也是一種愛的表現！」文章一出引來不少網友共鳴，但卻有網友莫名嗆：「你覺得政府應該怎麼做？台灣就是有你們這種人，自以為是」，而況明潔第一時間高EQ說：「你能做什麼就做什麼，通常會說別人自以爲是的人，自己的想法也不少吧！政府又不是我開的，你有時間來問我，不如浪費些時間去問問政府吧！我這是不可能得到答案的，感謝你的留言」。

況明潔回覆網友。（圖／翻攝自況明潔臉書）

而眼見不少粉絲都為她不平，況明潔隨後又進一步說：「唉呀！大家抒發一下情緖無妨，我們不需為了一個人的發言而弄得自己不開心，謝謝你們為我説話，大家多少因為恐懼而感到不安，像我如此謹慎發文之人，也會遇到些許充滿敵意之留言，可想而知這疫情已讓人心如此浮動」，最後還輕鬆地加了微笑符號，其他網友回：「加油，我們自己做好就好，不必理會別人的話。」、「同樣一篇文章，有人看了獲益良多，有人就是可以看到妄想症發作」、「小玲姐好修養」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)