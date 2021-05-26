大陸生態環境部26日舉行新聞發布會，新聞發言人劉友賓表示，各省級生態環境主管部門已通過全國碳排放權註冊登記系統基本完成配額預分配工作，生態環境部已組織有關單位完成上線交易類比測試和真實資金測試，正在組織展開上線交易前的各項準備工作，擬於今年6月底前啟動全國碳市場上線交易。

大陸全國碳市場覆蓋排放量將超過40億噸，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

據悉，2020年底，大陸生態環境部以部門規章形式出台《碳排放權交易管理辦法（試行）》，規定了各級生態環境主管部門和市場參與主體的責任、權利和義務，以及全國碳市場運行的關鍵環節和工作要求。

大陸生態環境部也在2020年底印發了《2019-2020年全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案（發電行業）》，公布包括發電企業和自備電廠在內的重點排放單位名單，正式啟動大陸全國碳市場第一個履約週期。

(旺報 )