一名外送員分享，遇上一名漂亮又懂防疫滿分的女客人。（翻攝臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

疫情延燒，全台第三級疫情警戒延長至6月14日，不少民眾透過外送平台訂餐減少外出；而一名外送員分享，他遇上一名漂亮的顧客，取餐的防疫措施簡直滿分，文章曝光後引起網友討論。

一名外送員25日在臉書公開社團《外送員的奇聞怪事》發文，內文指出，他方才遇上一名漂亮的客人小姐姐，大讚她的防疫簡直100分；該外送員說，該位客人不僅配戴口罩取餐，一手握著放著紙鈔的紙杯，另一手則拿著酒精濕巾。

原PO說，女客人接過餐點後，讓他自己拿取紙杯中的紙鈔並將找零放入，全程無接觸，讓他忍不住讚嘆，「這樣的客人我第一次遇到，真的要給她一個讚！」

文章曝光後，不少網友留言調侃，「如果是大叔就不會上來PO文了……」、「重點是女的」、「男生不會po，醜女不僅不會po還會os很愛裝。所以你這個不是防疫文，是炫耀文」、「性別正確！什麼都是香的」。

實際上，兩大外送平台UberEats與foodpanda在15日雙北升至第三級疫情警戒後，隨即做出配套措施，UberEats為強制實施無接觸送餐，並只開放信用卡交易；foodpanda則為呼籲民眾使用無接觸送餐與信用卡交易，盼望盡可能減少人與人的接觸，降低潛在的病毒傳染。

(中時新聞網)