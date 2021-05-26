41萬劑AZ疫苗本周五才要開打，但南投縣建議中央授權地方採購疫苗，也表示已與大陸上海復星醫藥聯繫；新北市長侯友宜今天表示，疫苗採購過程一定是中央跟地方一起合作，「能夠快速買到疫苗來保護市民，這是最重要的一件事」。

侯友宜說，現在殷殷期盼的就是疫苗趕快來，才能夠讓這一波疫情穩定的控制下來，所以大家一起合作來買疫苗。

(中時 )