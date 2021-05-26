南投向大陸買疫苗 侯友宜：與中央合作快速買到最重要 11:492021/05/26 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投向大陸買疫苗 侯友宜：與中央合作快速買到疫苗最重要。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 41萬劑AZ疫苗本周五才要開打，但南投縣建議中央授權地方採購疫苗，也表示已與大陸上海復星醫藥聯繫；新北市長侯友宜今天表示，疫苗採購過程一定是中央跟地方一起合作，「能夠快速買到疫苗來保護市民，這是最重要的一件事」。 侯友宜說，現在殷殷期盼的就是疫苗趕快來，才能夠讓這一波疫情穩定的控制下來，所以大家一起合作來買疫苗。 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 (中時 ) #疫苗 #侯友宜 #南投 #新冠肺炎 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 北京市18歲及以上人群 新冠疫苗首針接種率破80％ 12:522021/05/18 兩岸 生活熱門新聞 對流猛爆式噴發 翡翠水庫大贏家 全台進帳1800萬噸 - 生活 范雲神隱11天被林瑋豐破功 網翻臉書封面看到這6字笑翻：沒救了 - 生活 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 萬華華西街現況曝光 中午這一幕網嘆：看到掉眼淚 - 生活 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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