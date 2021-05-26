新店隨機殺人案王姓兇嫌，因吃飯問題與妻發生爭執，竟隨機殺害無辜機車騎士。王男雖辯稱自己有精神疾病，但台北地院認定王男行兇時，辨識能力未顯著減低，且他行徑冷血，視人命為草芥，無期徒刑不足以還無辜被害人公道，因此判處死刑，褫奪公權終身。

判決理由指出，綜合案發前後王男的反應、與妻子等人對話、警詢、偵查及審理時的表現情況，以及精神鑑定報告與醫師證詞，認定王男犯案時並無因精神障礙或其他心智缺陷，致辨識行為能力減低。

王男雖在警方發現兇手身分之前，即報警自首，但他殺人後未主動叫救護車，一開始還開車逃逸，同車妻子不斷要求報警，王男也拒絕，直到妻子拿他手機報案，他受「情勢所迫」才自首，與自首是鼓勵真心悔悟的立法意旨不符。

判決痛批王男僅因與妻子爭吵，為宣洩心中憤怒，即持刀從背後偷襲刺殺無辜被害人，行兇動機極為惡劣，使被害人死前受到極度恐懼及失血過多至死的折磨歷程，行徑冷血，泯滅人性，視人命為草芥，造成被害人家屬家庭破碎、天人永隔，身心承受巨大苦痛。

合議庭審酌王男犯罪動機、行為手段、犯後態度、未來復歸社會可能性等情狀，以及檢察官、死者家屬均求處死刑的意見，認為若判處無期徒刑或較輕刑度，不能還無辜死者公道，也不足以撫慰死者家屬失親之痛，更與王男惡性比例不符，為維護社會秩序、確保民眾生命安全、遏阻有心人士惡意仿效，認定王男「求其生而不可得」，有與社會永久隔離的必要，遂判處死刑。

王男去年3月13日晚間開車載妻，因吃飯問題與妻起爭執，竟情緒失控，拿刀下車從背後狠捅無辜騎士，接著不顧騎士求救，轉頭開車離開，致騎士不治身亡。北院審理期間，王男稱有精神疾病，希望給他一個機會，死者家屬則幾乎每次出庭，淚求法官判處死刑。

(中時 )