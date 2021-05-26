王柏傑今年4月大方認愛謝欣穎，兩人越愛越高調，常公開放閃，未料今(26日)凌晨他突在IG限動PO出黑畫面，更有網友直接在Dcard發文直指兩人已分手，對此，王柏傑經紀人回應《中時》，強調「就我所知他們（王丶謝）都很好」。

有網友在Dcard以「王柏傑跟謝欣穎分手了」為題發文，表示看到王柏傑發了不知所云的限動，就去巡了一下版面，發現他跟謝欣穎的合照全刪了，同時再去確定雙方是否取關「還真的是」。

王柏傑PO黑畫面，被疑和謝欣穎分手。(圖／翻攝自IG)

不少人看到後也驚呼真的嗎？「也太快了，很看好他們的說」、「祝各自幸福」，不過也有人表示照片沒刪，「我記得他們是不是本來就沒互相追蹤啊？」對於分手的傳聞，王柏傑經紀人今早回應《中時》，「沒事啦，昨天那個黑畫面，是有一位朋友過世了，大家不要聯想太多」，表示他因為得知友人驟逝，心中感慨才放出黑畫面。

經紀人亦強調Dcard 上面傳的，真的看不懂他們是根據什麼來這樣推論的，兩人感情依然很好，「沒事，他們很好，謝謝大家關心」，謝欣穎經紀人也回覆：「沒事唷」。王柏傑和謝欣穎是因為合作戲劇《華燈初上》開始變親近，但戲殺青後才來電，但因為想法都很像，所以對於戀情保持「一切都順其自然」。

而兩人公開戀情後，越愛越高調，繼謝欣穎曬出甜蜜4連拍，包括磨鼻子、擁抱熱吻閃照後，王柏傑也PO出和謝欣穎穿著家居服臥躺在一起的合照，溫馨又幸福。

(中時 )