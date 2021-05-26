新冠疫情風暴的出現，短短時間內疫情警戒隨即升至第三級，至昨日指揮中心更宣布延長三級警戒至6月14日，市民「市民經濟」命懸一線。台北市議員張斯綱發現，市府似乎只全力關注疫情防堵，針對北市紓困措施，仍停留疫情爆發前。

張斯綱說，交通局、產發局、財政局幾乎停擺，各局回覆幾以「防疫為優先 疫情舒緩再討論」，張斯綱議員強烈要求相關局處，立即檢視北市紓困方案，針對今年疫情現況調整延長時間並加碼措施。

台灣民眾自主封城，即便是鬧區，路上行人也寥寥無幾，平日車水馬龍的路段，在尖峰時間車流大減30％，客運運載量瞬間掉了8成2；西門商圈、東區商圈、士林夜市等店家接近6成暫停營業，各地小商家更是為了怕感染也紛紛拉下鐵門，疫情防堵至為重要，但民生經濟也是全市重要的命脈，紓困刻不容緩，疫情趨緩時間尚無定論，市民要如何苦撐下去嗎？

張斯綱議員指出，去年台北市政府財政局整合抒困政策，共提出9項，包括延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅、延租、停租、勞工紓困。其中延稅、勞工紓困千人防疫就業均在今年6月30日，即將到期。包括營業用水、防疫醫院與防疫旅館水費減價；中小企業優息、公營當鋪減收利息等，實施期間均於去年8月結束。

張斯綱議員表示，為了有效控制此波疫情蔓延，自三級防疫警戒開始，許多業者與勞工配合政府規定分流上班，各行各業幾乎是在沒有營收的情況下苦撐。有餐廳業者消極表示「不知疫情何時結束，只能就開到倒為止」。勞工幾乎只領到半個月甚至寥寥幾天的工資苦不勘言，又遲遲無法得知除了防疫，生活的下一步該怎麼走。

張斯綱議員私下向市府了解，市府近期有展開相關討論，但推出的方案只是複製貼上，屆時一定會引發更多民怨與反彈，因此原本昨日要公布的紓困作為因此暫緩。

張斯綱議員強烈要求，相關局處在防堵疫情的同時，立即檢視北市紓困方案，對於紓困單元內即將到期的方案，應自動延長減免甚至加碼，並儘速訂定優於去年且讓市民有感的紓困方案。

另外，有鑑於去年紓困方案展開時，民眾紛紛擠進區公所詢問或件申辦，目前三級警戒期也未限制民眾行動，若發生去年情況，恐對防疫不利，要求市政府整合線上紓困申請平台，減少繁瑣申請程序，維護承辦人員與民眾的安全社交距離。

(中時 )