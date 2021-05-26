該動物舍採取乾淨區與汙染區分流之雙迴廊設計，物資進出為單一動線，可有效阻絕病原交叉汙染。（家衛所提供）

農委會家畜衛生試驗所「動物用藥品檢定分所」為因應新型獸醫生物技術產品研發所需，建置獸醫基因改造產品動物舍，符合動物生物安全第二等級實驗室安全規範的負壓隔離動物試驗設施，也是國內唯一經中央主管機關認可之基因改造動物用生物藥品新藥試驗機構，提供研發單位完成動物用基因改造疫苗的功效驗證。

獸醫基因改造產品動物舍座落於苗栗縣竹南鎮，自96年開始營運至今，已服務17個產官學研單位，完成將近150項動物疫苗研發或法定委託試驗。該設施提供一個與外界隔離的動物試驗場地，可依試驗單位需求提供豬、牛、羊、雞、鴨、鼠等多種動物對應之試驗空間，並可提供防範高風險、高傳染性的病原微生物外洩的高生物安全的設施環境。

家衛所表示，該設施透過生物安全五流（空氣流、水流、人流、物品流、動物流）進行嚴格控管，以達到高生物安全的試驗環境。動物飼育室皆為負壓設計，目的是形成向內的定向氣流，污染的空氣最後經由高效濾網(HEPA)過濾之後才可排出；飼育廢水及試驗廢棄物則需收集後進行高溫高壓滅菌，才可移出設施；實驗動物管控原則為統進統出，一間飼育室每次只養同一批的同一種動物，試驗結束後一律人道犧牲，滅菌後才運出設施；飼育室完整清洗、煙燻消毒並確認消毒效果後，才可再進行下一批實驗。

此外，工作人員進出則嚴格執行更換工作服與全身淋浴，並設計二階段的更衣程序，確保不會成為病原污染媒介。

家衛所表示，所有應用基因工程開發的動物疫苗，均需於檢定分所之獸醫基因改造產品動物舍完成基改生物藥品試驗，因應近年與日俱增的新型基因改造動物用疫苗投入市場，檢定分所將持續維持該設施的穩定營運，在既有之基礎上就軟、硬體進行更新及改良，繼續為我國獸醫生物技術產業提供最佳服務。

(中時 )