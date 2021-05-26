從萬華茶室女、員林養生館到草屯時尚會館，接連傳出群聚傳播鍊，不過這一切似乎仍無法阻擋「人與人連結」的本能與經濟需求。台南警方又查獲麻豆區內一間養生館，服務小姐穿著短裙，引導客人「走後門」進入養生館，整個過程全都被監視器拍下。

彰化員林市莒光路上的秀妃養生會館，6名陸配按摩女在2天內全確診，縣府急追40名男客，員林全市大消毒；而早就被勒令停業的南投草屯「東方紅時尚會館」，5名小姐被萬華來的2名按摩小姐傳染，而東方紅小姐又把病毒傳給竹山中年男子，釀6人群聚確診。

不過「人與人接觸」仍持續在全台各地檯面下進行，台南麻豆分局於21日接獲檢舉，前往某間養生館查察，發現店家大門深鎖看似歇業，叫門也無人回應。不過警方調閱監視器一看赫然發現，該養生館前門深鎖、但後巷小門開開，由穿著低胸短裙的服務小姐，站在門口引導客人「走後門」，根本就是「假關門、真營業」。

養生館負責人與小姐皆否認營業接客，辯稱只是讓客人進來「純聊天」；不過被拍下身影的男客自己認了接受按摩服務，附近住戶也證稱近期有見到客人進出該養生館，警方調查後將全案依違反傳染病防治法函送衛生局進行裁罰。

(中時新聞網)