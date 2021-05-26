太平警方依透過行車軌跡系統，確認田男在咬人狗坑步道內，入山搜尋，發現田男坐臥步道旁等待救援，也順利幫他脫困。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

全民抗疫宅在家，台中太平一名60歲田姓老翁疑因待在家中太悶，日前趁兒子出門上班，獨自騎車出門，卻未帶手機，兒子返家發現爸爸不見了，因他先前有輕微憂鬱症，急著報警，幸警方透過行車軌跡系統，確認在咬人狗坑步道內，入山搜尋，訝然發現田男坐臥步道旁等待救援，原來是傍晚一場雨，路面泥濘讓他不慎滑倒扭傷腳踝。

太平警分局太平派出所警員蔡佩軒、沈宗翰日前傍晚7點多受理田姓男子報案，稱「父親疑似騎車外出，目前均無音訊，加上外面下著大雨，深怕有發生意外，請求警方協尋。」

員警側面得知，田姓老翁本身患有輕微憂鬱症，外出時又未帶手機，無法立即取得，所幸得知老翁騎機車外出，最後透過行車軌跡系統鎖定老翁最後位置在轄內咬人狗坑步道內，焦急的家屬深怕父親有什麼意外甚至尋短，警消人員立即前往入山搜尋，約不到半小時就傳來好消息，老翁因天雨路面濕滑，不慎腳踝扭傷坐臥在步道旁，警消人員趕緊送至附近長安醫院救護，所幸無大礙。

老翁私下表示，因在家中無聊，下午就騎著車到此步道健行散心，結果忽然一場大雨，導致山路濕滑扭傷腳踝，荒郊野外下自己也嚇出一身冷汗，家屬非常感謝警方全力的熱心協助。

(中時 )