有些人習慣隱藏真實的自我，讓旁人難以理解他真正的想法，星座運勢網站「星座愛情不求人」分析，雙子座、巨蟹座、摩羯座、水瓶座在談戀愛的時候很難懂，心思很複雜，不輕易打開心門，連交往中的戀人都難以了解他的真實想法。

▍1.雙子座

雙子座觀察力很強，發現別人情緒低落的時候，會想辦法逗對方開心，但是他自己的心思卻很複雜，情緒起伏大，很難讓人理解。有時候以為和他很親近，真的接觸後又覺得他其實很疏離，就算是他的另一半，往往也不是真的能摸透他，是一個非常難懂的星座。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很需要安全感，談戀愛的時候更是如此，他非常珍惜自己的戀人，會付出一切只求這段戀愛順利，但是當他越重視這段感情，就越會胡思亂想，深怕自己做得不好，失去對方的愛，越想越煩惱，反而很難對戀人打開心門，讓人難以理解。

▍3.摩羯座

摩羯座連談戀愛都很理性，他們在交往初期不會立刻對戀人打開心門，會默默的觀察、深入了解對方是不是值得結婚的人，此時他們的戀人很難理解摩羯座的真實想法，除非摩羯座對這段感情更有信心，認定對方是此生的伴侶，他才會慢慢讓情人看見真實的自己。

▍4.水瓶座

水瓶座本來就是一個很特別的星座，性格古怪、想法跳躍，讓人難以理解，就算跟他們談戀愛，也很難看透他的心思。水瓶座希望戀人可以主動來了解自己，因為他不習慣分享自己的真實想法，如果想要更懂他，勢必要常常主動與他接觸、交流，他才會慢慢打開心門。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)