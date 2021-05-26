中央流行疫情指揮中心宣布全國升為三級警戒，並呼籲事業單位應盡可能讓勞工居家上班，連帶使外送平台需求大增，據消保處統計，今年1至4月foodpanda及UberEATS的消費爭議達566件，其中以「未接到電話，業者取消訂單且不退費」態樣最多。

消保處簡任消保官王德明表示，受到疫情大爆發影響，許多民眾措手不及，使用許多外送平台服務，但也遇到取消訂單不退費、點餐點內容不符、優惠卷可無法使用等問題。

消保處日前也協調foodpanda作業流程如，到場先按門鈴、無人應答撥電話3通後再無人應答就由後台也撥3通，超過10分鐘就取消訂單，王德明說，呼籲消費者點完餐後不能就忘記了，也有消費者申訴時提及「從來不接陌生來電」。

王德明呼籲，訂餐付款時儘量利用線上付款，減少與外送員當面接觸；請外送員將餐點放置於警衛室，如未設置警衛室，可於門外放置外送專用桌子或籃子供外送員放置餐點；詳細填寫正確地址及取餐位置，避免外送員送錯；儘量避免點選店內自取選項，減少外出。

(中時 )