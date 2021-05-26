因疫情嚴峻，有感台灣第一線防疫醫護人員持續堅守崗位，不畏艱辛、全心全力照顧病患，京站時尚廣場為感謝第一線防疫醫護人員的日夜付出，號召館內餐飲品牌饗食天堂、美威鮭魚、京都勝牛、明德素食、草地町，一起齊心做公益用愛心挺防疫，將自26日起至31日，每日提供臨近的台大醫院及市立聯合醫院中興院區，各100個便當給辛勞醫護人員們。

第一線防疫、醫護人員辛苦守護，功不可沒，京站希望藉由營養均衡的餐點補充體力，溫暖醫護朋友的胃，為辛勞的醫護朋友們加油打氣，慰勞他們的辛苦，一起守護台灣。

(工商 )