聯合再生(3576)昨日法說會後，今早股價力守平盤之上。聯合再生也表示，目前上游原物料如POLY、WAFER等價格上揚再加上運費調漲，都增添營運的壓力。去年7月至今年4月，矽晶圓價格已大漲70-80%，多晶矽價格漲幅更高、達170%，加上運費高漲，新台幣升破28元，都導致公司成本費用增加。

雖然運營壓力增加，但聯合再生表示，今年隨著先前耕耘的兩大事業，包括系統電站、儲能新事業發酵，整體營運正向樂觀，預期聯合再生今年營收、獲利將優於去年。

聯合再生的新事業儲能業務，去年開始客製化小量出貨客，本月標下台電最大的儲能標案，總建置量15MW，一年內完工，聯合再生是出貨AFC(自動頻率控制)產品，AFC可穩定儲能系統的頻率，當有機組不如預期就由儲能系統來做供給，解決太陽能發電間歇性的問題。

聯合再生表示，若以政府目標2025年太陽能裝置量20GW來看，儲能容量要有1300MW，聯合再生除了上半年的台電標案，今年第三季還會有10MW的儲能系統案，將會在明年第一季建置完成。

(時報資訊)