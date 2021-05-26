宅經濟發酵，中華電(2412)統計顯示，MOD與OTT平台Hami Video雙雙飆出驚人流量，MOD的頻道大幅成長三成，預計隨著持續警戒維持3級到6月14日，相關申辦仍有成長空間，另外，東京奧運若如期舉辦，則也將成為MOD下半年另一股動能。

防疫警戒再提升，大眾居家時間拉長，帶動中華電MOD與OTT平台Hami Video雙雙飆出驚人流量，MOD的頻道大幅成長三成，包月影片陪伴居家隨點隨看，收視也遽增近三成，其中兒童類影片更暴增近45%，電影類亦攀升超過四成，更驚人的是「家有名師」學習大平台的服務，一口氣衝出翻倍的流量，學習專區點閱第一名的是高中數學。MOD整體流量則寫下近三年新高，連帶MOD app的多螢服務也創下近兩年單日最高活躍數，可以收看電影、戲劇、卡通、動漫、紀實、音樂五大類影片的MOD「影劇全享包」客戶自主訂購更爆發性的翻倍成長。

中華電表示，主攻anytime、anywhere的中華OTT-Hami Video也在疫情期間創年度最佳成長，Hami Video可在居家移動時用各式螢幕收看，這次也寫下Hami Video單點電影成長六成、電視館成長超過五成的紀錄。

另外，迎接東京奧運，中華電也將首度推出「全4K奧運頻道」與「VR奧運轉播」，包含2個4K中文製播頻道、1個HD中文製播頻道、3個HD原音頻道及500小時以上VO中華電相當看好東奧本次的特殊比賽方式，觀賞的流量應該會成長，假設屆時奧運如期舉辦，故預計中華電MOD將帶動一波明顯的申辦潮，屆時將帶動今年MOD營收、獲利會有明顯的成長。

(時報資訊)