國民黨團今天召開記者會，針對紓困條例展延提出10大訴求。（國民黨團提供）

立法院朝野黨團明天將協商紓困條例展延，除授權政院可再編列2100億元，適用期間也延長至明年6月，力拼31日闖關。國民黨團認為，紓困條例應讓全體免費接種疫苗，給予防疫照顧假津貼補助，對自願加入快篩行列的退休醫護給予獎勵津貼，同時延長紓困貸款適用期間等訴求。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨說，國內6月預計有200萬劑新冠肺炎疫苗到貨，8月底累計到貨1000萬劑，其中包含國產疫苗。國民黨團書記長鄭麗文說，解除疫情唯一解方就是疫苗，全民要能愈快接種愈好，要求政府讓「全民免費施打疫苗」，

鄭麗文詢問，之前向美採購的500多萬劑莫德納疫苗到底何時輸台，若沒有美國疫苗，是否趕快尋求其他方式？她指出，基層醫護面臨崩解壓力，應儘速調派人力，同時徵召退休醫護人員加入快篩行列，發放防疫獎勵津貼給予誘因；政府應全面廣設快篩站，否則停課、停業對經濟衝擊大。

陳時中昨天心疼警察染疫淚灑記者會，鄭麗文表示，陳時中的身心狀態令人擔心，呼籲蔡英文總統勿在躲在第二線，應讓具閣揆與公衛經驗的副總統賴清德出面承擔指揮官，讓陳時中專注在防疫。

鄭麗文說，全面停課使得雙薪家庭面臨困境，雇主刁難員工申請防疫照顧假，黨團要求紓困條例應加入發放防疫照顧假的生活津貼，以投保最低薪資七成計算，每天領796元。

鄭麗文痛批，立院雖成立採購調閱委員會，但召委陳瑩從未開會，讓採購過程全面蓋牌，全民無法得知真相；若無法採購到美製莫德納疫苗，台灣無法爭取代工嗎？

除了給醫護人員、防疫照顧假津貼補助，鄭麗文認為，政院應立即調查各行各業受疫情衝擊的狀況，建議將紓困貸款延長1年，延至明年6月底，此外，應重視國軍防疫，讓國軍優先施打疫苗，不能在敵人未來前就被病毒打垮。

(中時 )