【旅遊經 編輯部報導】

因應全國第三級警戒時間延長，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日，訊息一出，全台家長再度崩潰哀嚎，甚至有家長在社群軟體中蓋「罰站樓」的貼文，雖然小朋友有些行為難以理解，但多多少少還是可以能透過話語、臉部表情判斷喜怒哀樂，但動物不會說人話、也未必有生動的臉部表情，要怎麼判斷動物的心情好不好呢？

7個月大的金剛猩猩寶寶「Jabali」也開始攀折和啃咬各式植栽

Jabali：都沒有人要陪我玩！Iriki：你乖乖，阿姨陪你玩，讓媽媽休息一下！

保育員辛辛苦苦用草繩綑紮樹幹的方式，短短兩天就被拆解（左：陳易瑩攝、右：余姿嬅攝）

迪亞哥：「Jabali」走過來了！三十六計走為上策！

現在來看看與人類具相似度高基因的黑猩猩，小猩猩調皮的模樣，像不像家中不受控的小孩，可能家中的大人正在午休，小孩們卻相互吵鬧不讓您休息，要您主持公道；有些小孩開始大玩玩具不收拾……。現在不看看家中孩子，回過頭來看看動物園的黑猩猩們，黑猩猩是群體動物，有時被其他個體排擠、無視或受到委屈的時候，會拍手、拍打自己的身體，再抱頭痛哭。若您發現黑猩猩在摸其他黑猩猩的屁股，這可不是性搔擾，反而是對其他個體表現友好，會摸對方的屁股，是藉由來釋出善意。而其他動物又如何表達情緒？

如受到許多民眾喜愛，表情相當peace(平和)，但無尾熊還是有情緒的，耳朵就能展露牠們的情緒反應，保育員常透過觀察無尾熊耳朵的擺動，可以了解牠們，無尾熊生氣的時候會用力拍打耳朵，彷彿在說著──「我很不爽，不要惹我！」，而無尾熊發情時耳朵會小顫抖，表示出非常興奮的情緒；大象就看牠們的鼻子、耳朵與叫聲，不高興的時候會用鼻子末端敲打地板，發出像打鼓一般「咚、咚」的聲音，真正生起氣來，耳朵會向前推展、還會發出低頻的叫聲並奔跑威嚇；小小年紀的大貓熊寶寶「圓寶」也很有個性，牠在受到干擾、鬧脾氣時，會發出類似鼻音的「哼、哼」聲，並不停地抬下巴，作勢要嚇唬對方。

臺灣動物區的雲豹「Suki」個性較謹慎敏感，當心情不好時尾巴會上下擺動，像是警告一般敲打地板，或是受到外在環境因素干擾時，也會出現食慾降低、對任何行為豐富化設施都不感興趣的情況，保育員發現「Suki」出現這些跡象時，就會試圖找出干擾原因、為動物排解壓力。

其實每種動物各自都有表示心情的行為舉動，例如：無尾熊生氣時會大力拍打耳朵、大象會用鼻端敲地發出警告、小小年紀的「圓寶」也會抬著下巴邊發出哼哼聲，藉此表示不滿。動物跟人類一樣都有自己的小情緒，保育員會透過觀察不同物種的叫聲、行為與肢體動作，來了解動物們現在的情緒與需求，而動物們非常容易受到外在環境影響，導致牠們的情緒變化。提醒大家在動物活動場時保持輕聲細語。而保育員即能透過日常的相處與觀察，略略判斷動物們的情緒，在疫情解封後，有機會再到動物園時，不妨也練習觀察看看動物們當下的心情是好還是不好？

圖片：台北市動物園提供

(中時新聞網)