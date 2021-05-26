台北市警中山分局嚴查違規八大行業又有斬獲。中山分局為堵絕色情行業防疫破口，在網路上發現有女子PO出清涼性感照，宣稱「全素人，身材美艷，半小時1800至3000」攬客，於是喬裝男客前往查緝，當場查獲有業者經營一樓一鳳色情性交易，逮捕4名越籍及1名台灣應召女，5女雖然都稱很怕疫情，但仍要冒染疫危險賺皮肉錢，讓警方大嘆真的是要錢不要命。

在網上PO出自己的清涼內衣照，主打「全素人、身材美豔、中文溝通沒問題、半小時1800元至3000元。」(戴志揚翻攝)

專案小組在網路發現PO文後，立刻進行探訪、跟監、蒐證，發現不法業者藏身在不同區域民宅大樓出租套房內，立即分批調集警力多點突破，計查獲1名本國、4名越南籍女子，以每半小時1800元至3000元不等之代價從事非法性交易，女子於查獲現場回應員警知道新冠肺炎的危險性，也會害怕，但進一步詢問為何仍要繼續從事性交易時，卻都無言以對。

在網上PO出自己的清涼內衣照，主打「全素人、身材美豔、中文溝通沒問題、半小時1800元至3000元。」

警方調查，業者分別在新生北、林森北路租套房充當性交易地點，且在網上PO出自己的清涼內衣照，主打「全素人、身材美豔、中文溝通沒問題、半小時1800元至3000元。」

員警偵訊均先以酒精消毒並測量體溫，亦利用室外空曠空間，並布置隔離措施實施詢問。(戴志揚翻攝)

警方製作筆錄時問5人「你們都不怕染疫嗎？」警方表示，涉嫌性交易女子帶回時，員警均先以酒精消毒並測量體溫，偵詢時亦利用室外空曠空間，並布置隔離措施實施詢問，員警及外籍女子均全程著隔離衣及配戴口罩，以杜絕感染風險，確保健康無虞，詢後性交易女子依社維法裁罰，並送至移民署收容。

中山分局分局長許頌嘉召開專案小組會議，要求積極布線取締，以最少的組合警力實施期能嚇阻不法，同時要求同仁查緝時特別注意自身防疫相關措施。

警方呼籲，雖目前為防疫三級警戒期間，警察機關執法不因疫期而有假期，為杜絕防疫漏洞，仍會針對色情及賭博等多人聚集之違反傳染病防治法等不法場所加強查緝，全力淨化社會治安，加強防疫作為，不法人士切勿心存僥倖。

(中時新聞網)