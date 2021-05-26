台南市議會國民黨團26日要求台南市政府超前部署方艙醫院，並串連地方首長籌組聯盟自行買疫苗救市民，希望黃偉哲跟進。黃偉哲上午在防疫記者會上回應，6月將有200萬劑疫苗抵台，現有縣市說要買疫苗但還沒提出申請，他不知道如何跟進？也不知新北的方艙醫院在哪？台南各醫院早就分艙分流，把醫院病床留給重症者，輕症、無症狀者則到集中檢疫所。

由於全台疫情持續升溫，台南截至昨天也累計18例本土病例，國民黨團呼籲黃偉哲串連其他首長買疫苗自救。黃偉哲說，購買疫苗有其申請的一定程序，本周五有41萬劑疫苗將施打，6月也會再進來200萬劑，各縣市購買疫苗，尊重中央的要求，但現在說要買疫苗的縣市申請了嗎？還沒申請前提下，他如何跟進？

面對各界關心疫苗施打進度，衛生局長許以霖說，台南市第一波AZ疫苗已經施打完畢，第二波疫苗明天會到，後天施打，以第一類醫事人員為優先施打對象。

針對設置方艙醫院，許以霖也補充說明，大家對方艙醫院比較耳熟能詳，是去年中國大陸當初因應疫情很緊急，徵用現有空間去建置方艙醫院，是僅提供基本醫療的收容所，其實，現在中央流行疫情指揮中心把輕症、無症狀者安排到集中檢疫所隔離，內有醫護人員也有基本生活需求，他強調，所謂方艙醫院概念已融合在中央流行疫情指揮中心的系統，民眾不用擔心醫院量能不足。

黃偉哲說，中央規定輕症、沒症狀的人，可到集中檢疫所治療，集中檢疫所跟所謂方艙醫院有大大不同，而且，分艙分流是早就在做的措施，目的是把醫院病床留給重症的人。

(中時 )