「最美魚販」阿澎（劉心語）響應醫護徵召，獲得各界好評。（圖／取材自劉心語-阿澎臉書）

「最美魚販」響應醫護徵召投入抗疫 想盡小小力量守護台灣

護理師出身的「最美魚販」阿澎（劉心語）日前發文透露，響應台北市長柯文哲的「醫護徵召令」，決定支援前線工作，發文獲得網一片好評，而劉心語昨（25日）則進一步提到：「我只是先填好各個需要幫忙的表單，至於何時可以到現場去，還要等通知」，而這段時間她會先在家幫忙賣魚。

劉心語一畢業就踏入義大醫院第二加護病房擔任外科護理師，有4年多的資歷，2019年才離開該單位，最近疫情嚴峻，第一線的護理人力相當吃緊，讓她感覺無法置身事外，想盡點心力來幫助台灣，看到柯P的退休護理人員徵召令後就想報名，但因為姐姐也在醫院工作，父母擔心她染疫不同意，說服好久才讓父母點頭答應，劉心也在臉書感性表示，自己真的無法置身事外「我一畢業就是在加護病房待了四年多，希望能盡自己一點小小的力量。」

劉心語一畢業就踏入義大醫院第二加護病房擔任外科護理師，最近疫情嚴峻，第一線的護理人力相當吃緊，讓她感覺無法置身事外，想盡點心力來幫助台灣。（劉心語提供／吳建輝彰化傳真）

劉心語出道前是一位護理師，有4年多的資歷。（圖／取材自劉心語Instagram）

劉心語表示，在沒有新冠病毒肺炎之前，醫護工作本來就是感染風險很高的工作，但在醫院上班真的毋須擔心，防護都是最高規格，現在各行各業都很辛苦，在市場賣魚都能汗流浹背了，更何況全副武裝穿著防護衣的護理人員，因此需要更多人手投入醫護工作。

劉心語說，現在篩檢大塞車，許多病房關閉，她有很多護理朋友都支援急診，包括她的姊姊，但她認為這是幫助人的事，儘管父母很擔心他們在醫院會太累、太忙、睡不好，但都支持她們的選擇；劉媽媽心疼表示，心語回家幫忙都有粉絲跑來看她，但現在疫情關係盡量避免群聚，所以禁止大家拍照。

劉媽媽（右）心疼表示，新語回家幫忙都有粉絲跑來看她，但現在疫情關係盡量避免群聚，所以禁止大家拍照。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

劉心語說，前線的大家都很辛苦，也希望大家給第一線的護理人員鼓勵，未來她也會盡自己的力量，全力支援投身第一線抗疫。（劉心語提供／吳建輝彰化傳真）

劉心語也說要感謝父母，時時叮囑她們姊妹注意安全，也謝謝他們不管做什麼都會支持她，前線的大家都很辛苦，也希望大家給第一線的護理人員鼓勵，未來她也會盡自己的力量，全力支援投身第一線抗疫。

劉心語響應醫護徵召獲得網一片好評，而她昨則再發文：「大家不要激動，我只是先填好各個需要幫忙的表單，至於何時可以到現場去，還要等通知」，並表示，等她完成任務後再跟外界分享心得，劉心語也表示，這段時間她會先在家幫忙賣魚「畢竟現在錄影、戲劇和單曲計畫也都延期，但我知道不是只有我工作停擺，所以才希望盡自己一點點力量，希望大家可以快點渡過疫情，恢復正常的生活」，最後，劉心語強調，前線的醫療人員真的很辛苦「她們不是服務業，是在救大家的命」，劉心語也感性寫下：「謝謝所有前線人員，謝謝有妳們」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)