針對美國朝野指稱，近來有美國電影明星稱台灣是「國家」、《美韓聯合聲明》指涉台海和平穩定等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日強調，台灣是中國的一部分，這在國際社會是眾所周知的；堅持一個中國原則是國際社會的共識。台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中國的內政，不容任何外來干涉。

國台辦記者會，美媒彭博社提問，《速度與激情9》（台譯《玩命關頭9》）男主角約翰．希南（John Cena）近日在微博上發布視訊，為此前涉台言論道歉之評論。

朱鳳蓮強調，台灣是中國的一部分，這在國際社會是眾所周知的。堅持一個中國原則是國際社會的共識。

據悉，好萊塢電影《玩命關頭9》原訂19日在台上映，因本土疫情升溫延檔，但大陸如期在21日上映，根據貓眼專業版數據統計，7天突破9. 8億人民幣（42.6億台幣）的票房，不過片中飾演唐老大弟弟雅各的 約翰希南卻因被先前受訪時，將台灣視為國家，惹怒大陸網友，他也火速拍影片用中文道歉。

此外，針對近日美國總統拜登與韓國總統文在寅在會晤後發布《韓美聯合聲明》，其中涉及台海和平穩定內容。朱鳳蓮指出，台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中國的內政，不容任何外來干涉。恰恰是民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力，不斷進行謀獨挑釁，嚴重破壞台海地區和平穩定，給台灣老百姓帶來災難。希望有關國家恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

(中時 )