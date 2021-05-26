花蓮縣議員楊華美說，疫調足跡若有不同的版本，資訊不一，訊息不一，民眾會焦慮，建議縣府一定要有固定的足跡版本。（羅亦晽攝）

疫情延燒，花蓮縣也遭病毒入侵，迄今已有5例確診案例，縣府每天召開記者會，公布個案疫調足跡，不過網路上卻出現其他版本，足跡更加詳細，引起民眾恐慌，甚至對縣府抱持懷疑；衛生局表示，初期會做全面性的疫調，因此初版足跡會較詳細，經深入調查發現該足跡無感染之虞時就不會公告，請民眾依縣府公布的版本為主。

花蓮縣22日新增3例確診個案、23日1例、25日1例，縣府每天下午3點準時召開防疫記者會，公布疫調足跡，22日將確診個案就醫診所名稱公布後，昨天案5310足跡僅提供到「診所就醫」，卻沒有名稱，且縣府轉發給媒體前，網路上已流傳其相關足跡，雖然時間點和正確版本大致符合，不過內容卻是更加鉅細彌遺。

花蓮縣議員楊華美說，疫調足跡若有不同的版本，資訊不一，訊息不一，民眾會焦慮，建議縣府一定要有固定的足跡版本，不要讓民眾產生疑慮，唯有將訊息公開才能提高民眾的防疫意識。且昨天台東與新竹的確診案例有花蓮相關足跡，新竹縣府也公告已通知花蓮縣府完成消毒作業，不過媒體在縣府記者會上詢問，縣府卻說「不清楚，會再了解」，盼縣府能有限度或將足跡整理過後，讓大眾知道，並公開13鄉鎮隔離人數，提高民眾警覺。

衛生局長朱家祥表示，一開始會針對個案足跡做全面性調查，因此會有初版，經詳細調查個案待在場所的時間，像是餐飲店，若確診者沒有內用，只有外帶，並在戶外等待，沒有接觸任何人，加上進入商場不到15分鐘，都沒有感染之虞，當然不需要公告。

朱說，診所屬於不公開的第二點，「半開放性，大部分需特定人士方可進入」，接觸對象為特定對象，因此屬不公開範疇，才會將名字刪除，因剛開始有公布診所名稱，被中央流行疫情指揮中心糾舉，回頭說一句話，「若可能造成感染之虞，一定會讓鄉親知道，請大家放心」。

針對新竹、台東疫調足跡部分，朱指出，指揮中心2點公告確診人數後，地方3點再公告足跡，擔心彼此之間有落差，或中間不精準，新竹移交到衛生局做初步調查，該清消的部分雖已都處理，但公告時間必須做更精準判斷，因此今天報告外縣市個案在花蓮的足跡。

據傳，案5310最一開始的版本是從衛生局內部流出，不過朱家祥再三強調，第一個版本絕對不是從衛生局出來的，若抓到散布假消息者，一定送警法辦。

(中時 )