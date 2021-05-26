生態公園內的水梯，早已乾涸，不再不引水了，將栽除。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

生態公園內的水梯，早已乾涸，不再不引水了，將栽除。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

乙未保台公園及卦山路沿線景觀的鐵架、水泥梯也佔據了面積，也將拆除增加綠地空間。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府爭取「八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」已獲得內政部核定總經費7058萬9000元。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情緊繃當頭，傳來捷報，彰化縣政府爭取「八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」已獲得內政部核定總經費7058萬9000元，補助款6000萬元，地方配合款1058萬9000元，主要栽植更多綠樹，拆除過度的水泥設施，讓整體空間更有穿透性，主要規劃從八卦山自然生態園區、體育休閒園區、乙未保台公園及卦山路沿線景觀，並串聯民族新村兒童公園至彰化中興莊，讓人人都能夠在八卦山大佛綠地森林中，盡情「深呼吸」。

彰化縣長王惠美表示，八卦山大佛風景區是台灣歷史悠久的風景名勝，更是在地居民日常運動的空間，區域內堆疊了不同世代的歷史、文化、遊憩、休閒的記憶，北彰化核心綠色基盤。這次接到核定補助訊息非常欣喜，將活絡彰化市城鎮風貌及八卦山整體環境發展，打造八卦山大佛風景區成為在地居民及遊客與環境共榮的空間。

城觀處長田飛鵬指出，八卦山的遊樂設施開發年代久遠，20、30年下來，投入不少水泥設施，想是生態公園內的水梯，早已乾涸，不再不引水了，荷花池旁的水泥牆也阻絕了空間的穿透性，乙未保台公園及卦山路沿線景觀的鐵架、水泥梯也佔據了面積，因為是卵礫石地質，一些樹木也長得不好，都將逐一盤點，以減量方式設計，去除不必要人工設施，強化植栽，將在兩年內完成。

建設工程科長鄭泓騏表示，正式接到核定補助，接下來將委託規劃計，進行細部設計，改善原有植栽綠化，藉由自然高低落差的地形特色，創造自然探索的休憩活動，期望透過自然生態的強化、綠地設施增量、基盤的優化與人本環境營造串聯，增加森林綠地。

(中時 )