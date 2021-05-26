觀察過去一年美股漲勢強勁，生技醫療股並未出現部位擁擠、估值過高，產業基本面穩健下，擁有落後補漲行情可期、生醫企業有望重啟併購動能、生技製藥創新不間斷三大利多條件，有望成為市場尋求新投資機會的資金去處，表現仍值得期待，建議趁勢以生技ETF來介入布局，把握生技醫療產業成長機會。

投信法人表示，今年以來在各地疫苗施打作業展開下，儘管部分地區疫情升溫為市場帶來波動，但在全球經濟前景復甦已取得市場共識下，全球股市仍正面反應，不過生技醫療股表現卻未跟上。

群益NBI生技ETF經理人林孟迪指出，在經濟重啟預期持續增強下，通膨升溫疑慮也點燃市場對聯準會提前收緊QE（量化寬鬆）的預期，美債殖利率走升拖累成長股表現，在類股輪動態勢延續下，生技股表現承壓，但健護類股則逆勢走揚，市場波動明顯加劇。隨重磅消息包括美國FDA將公布阿茲海默症藥物的審核結果，及重度憂鬱症藥物的藥物試驗結果，生技公司股價可望在夏季迎來轉捩點，補漲行情或可期待。

其他生技醫療子產業也各享利多，例如醫材族群在經濟活動逐步開放下，先前需親自前往醫院進行醫療行為的相關醫療器材需求可望回溫、醫檢族群則因新冠病毒的存在，儘管疫苗問世，但往後各國在出入境時，勢必仍將設有相關檢測證明的關卡。另一方面，在基因檢測技術發達下，醫檢也是未來發展重點，相關股價中長期表現可期。

林孟迪認為，生技製藥業的併購活動回溫指日可待，有別於去年整體併購動能有所降溫，目前大型生技製藥公司手中持有大規模現金，且負債水準仍偏低，未來可望藉由併購活動擴大公司產品線及研發創新能力，今年併購活動可望回溫。

最後從產業創新來看，過去5年生醫領域創新不斷，腫瘤藥、孤兒藥的發展尤其火熱，隨著疫情爆發大型藥廠也利用mRNA療法來開發疫苗，皆突顯產業新創動能不決，題材面及成長性兼具，加上人口老化趨勢也突顯對藥物及醫療服務的需求有增無減，有望持續吸引市場資金目光。

(工商 )