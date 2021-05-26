日本超級演藝CP星野源與新垣結衣本月19日宣布將結婚，為疫亂中投下喜事爆彈。經過一周後，25日深夜星野源首次面對當地媒體祝福與提問，正推出新單曲〈不可思議/創造〉的他為宣傳忙不停，表示還未確定何時正式登記結婚，而消息公開一周後「這兩天終於比較有了將要結婚的感覺。」他在隨後的節目中也否認部分媒體「與新垣結衣同住一棟樓」報導。

星野源25日當地時間深夜約11點（台灣時間晚上10點），赴ANN廣播電台主持直播節目時，大批當地媒體早已等候在電台停車場通道，當他踏出保母車，被媒體陣仗嚇嚷「怎麼這麼多人！？」

星野源單曲〈不可思議/創造〉。（取自官網）

他先是獲得現場媒體的祝賀，而被問到「求婚時說了什麼」與「兩人怎麼互相稱呼」兩個藝人結婚最被媒體詢問的基本問題時，星野說「對吼（名人結婚時）都會被問這個呢」引來全場笑聲，而他皆回答「就很普通、都是很一般的」，不忘留哽「稍後的廣播節目中我會說」，又逗笑全場，追問之下他答「（求婚時）我說『請跟我結婚』而已」。而在其後節目中他提及兩人互稱時表示：「新垣叫我『源桑』或『星野桑』，我叫她『結衣醬』」。

星野源（前）與新垣結衣婚事獲廣大祝福。（取自《月薪嬌妻》官方推特）

他也不忘提到自己的新單曲〈不可思議/創造〉6月23日將在日本發售，不過當地記者也非省油的燈，在他準備離去時追問一句「今天剛好是星期二，有沒有（跟《月薪嬌妻》劇情同樣）得到（新垣結衣的）『星期二抱抱』呢？」星野僅回答「謝謝大家！」

隨後節目中他回答聽眾來信提問，否認部分媒體「與新垣結衣同住一棟樓」報導，表示「碰巧都住在同棟大樓而已」，也沒在《月薪嬌妻》拍攝現場對新垣說「妳怎麼這麼可愛？」

(中時 )