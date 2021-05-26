全國三級警戒延長至6月14日，學生繼續線上上課，家長建議政府彈性改為放暑假。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，各級學校及幼兒園停止到校上課同步延長，很多家長哀嚎「快崩潰了！」建議教育部彈性調整上課時間，改為提前放暑假，台中有小學生上課時戴頭燈，以防突然停電，部分媽媽則透露，除了有爸爸穿內褲跑來跑去，有媽媽穿著清涼入鏡，干擾孩子學習。

雙薪家庭、上班族家長曾乃惠說，兩名孩子分別就讀國小一年級與四年級，她已請防疫照顧假，協助小孩進行線上教學等相關活動。這段期間情緒起伏很大，簡直快要抓狂了。

曾乃惠指出，上周開始停課後，英文、數學、國語、自然等課程，都要陪孩子完成線上功課，因為常忘記時間上線，連兩天被老師點名小朋友怎麼還沒上線，家裡網速慢又當機，老師說話常聽不到，小孩功課筆記需媽媽來提醒督促，感覺比小孩還忙，讓她心情煩躁，夏天高溫，自己火氣也上來了。

家長陳育涵建議政府彈性規畫為暑假，現在提前放暑假，以後視疫情狀況，暑假可一次放完，或分段放。孩子在家快樂放暑假，等疫情結束，孩子再回到學校上課。

她表示，現在孩子在家是放暑假的狀態與心情，採固定時段線上學習，國小低年級線上教學的課程只有本土語、英語、音樂這三個科目，主科國語及數學的部分必須要自學，自學時家長要在旁陪同，幫忙指導作業，家長會擔心引導小孩子錯誤的教法及算法，幾天下來心情很煩燥，連家長要輔導都很難。

另名家長許媽媽贊成規畫為暑假的方式，若是公司願意給她在家陪疫假，兼在家上班，她很樂意，算是三全齊美的方式，對家庭，可在家陪在小孩；對公司仍有辦公效益；對防疫效益，也達到少出門、少群聚的要求，盼有關單位思考提前放暑假的方向。

家長黃曉琪擔心小孩利用線上教學，長時間看電腦或平板，恐因用眼過度，近視度數加深，小孩抱怨說，快要得自閉了，沒有讀書環境，學習效率差，會分心一直想吃東西。

多名媽媽也表示，之前有老師抱怨「爸爸不要穿內褲跑來跑去」，其實也有穿著清涼的媽媽在視訊時出現在畫面，可能天氣熱，在家穿著簡便，但不只看了尷尬，也影響學生學習。

(中時 )